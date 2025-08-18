Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Kafkasspor Altyapı Sorumlusu Nafi Bilaloğlu, “Kafkasspor olarak altyapımıza verdiğimiz önemin en somut göstergelerinden biri de oyuncularımızın milli takımlara davet edilmesidir. U-15 takımımızın değerli futbolcuları Muhammet Ali Çakır ve Mehmet Emin Sevinç’in, 20-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak olan Milli Takım Hazırlık Kampına çağrılmaları bizler için büyük bir gururdur. Bu davet, hem oyuncularımızın yeteneklerini ve disiplinli çalışmalarını hem de kulüp olarak altyapıya yaptığımız yatırımların karşılığını ortaya koymaktadır. Bizim için en önemli hedef, gençlerimizin gelişimini sağlayarak onları önce milli formaya, ardından da A takıma kazandırmaktır. Muhammet Ali ve Mehmet Emin’i gönülden kutluyor, milli formayla gösterecekleri performansın kendilerine büyük bir tecrübe kazandıracağına inanıyoruz. Kafkasspor ailesi olarak her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN