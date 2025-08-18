Kaza saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Nene Hatun kavşağında meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Sürücü Nurcan Ş.(21) yönetimindeki 16 KKE 41 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücünün kontrolünden çıktı.
Refüjü aşıp karşı yöne geçerken takla attı. Yan duran araçta sürücü ve yanındaki ablası Nazlıcan Ş.(22) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Mehmet Sevinç