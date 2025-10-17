Bursa’da, ’Her ay 253 Hatim’ programı çerçevesinde 15 Temmuz şehitleri için gün boyu çeşitli etkinlikler yapıldı. Cuma namazı öncesi Bursa Müftülüğünce Ulu Cami’de hatim duası ve mevlit okutuldu.

15 Temmuz Derneği, Bursa Valiliği himayesinde düzenlenen program çerçevesinde, Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik 15 Temmuz Konulu Konferans verdi. Cuma namazı öncesi Bursa Müftülüğünce Ulu Cami’de hatim duası ve mevlit okutuldu. Gaziler ve şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen yemekte konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Biz vatan sevgisinin imandan olduğuna inancımız gereği, kültürümüz gereği, inanan insanlarız. Dolayısıyla 15 Temmuz’da yaşadığımız bu hain darbe girişiminin sonrasında da yaşadığımız müddetçe bu topraklara , bayrağımıza, milletimizin değerlerine sahip çıkacağız. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti yine özgür, yine bağımsız yine hür bir şekilde bu topraklarda yaşayan, bu toprakların gerçek sahibi insanları tarafından hayatlarına devam edecek diye umut ediyoruz, bunu bekliyoruz ve burada da her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" dedi.

Gazi Suat Avcı, vatanın ve milletin ilelebet var olması için şehit ve gazi olunduğunu ifade ederek, "Bazen hüzünleneceğiz, hüzünlerimizi de Allah’ın bize vermiş olduğu müjde ile ki şehit olanlar ve inancı uğruna hayatından vazgeçip şehadete ulaşanlar peygamber varisleridir. Sorgulanmadan yetmiş kişiye şefaat etme mükafatıyla mükafatlandırılırlar diye sevincimiz olur. İlelebet bu toprak, bu necip millet var olsun diye bizler elimizden geleni yapacağız" dedi.

Gazi Abdurrahman Kafkas da 15 Temmuz’un yalnızca Temmuz ayında anılmaması gerektiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya Vali Yardımcıları Kadir Sertel Otcu ve Salih Altun, şehit polis memuru Köksal Kaşaltı’nın eşi Şerife Kaşaltı ve Şehit Lokman Biçinci’nin annesi Güldalı Biçinci de katıldı.