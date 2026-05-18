Bursa Valiliği koordinesinde 19 Mayıs Salı günü saat 10.30’da Osmangazi ilçesinde "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Atatürk heykelinden başlayacak yürüyüş, Atatürk Caddesi üzerinden Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı’nda sona erecek. Etkinlik nedeniyle belirtilen güzergâh ile bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar, saat 09.00’dan program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

Öte yandan, Nilüfer Belediyesi koordinesinde aynı gün saat 19.19’da yürüyüş, kutlama ve konser programı düzenlenecek. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Akuğur Market karşısından başlayacak yürüyüş, FSM Bulvarı, FSM Cami Kavşağı, Kanuni Caddesi ve Emniyet Caddesi üzerinden Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet Alanı’na gelinerek, burada sona erecek. Söz konusu güzergâh ve bağlantılı yollar saat 18.00’dan itibaren etkinlik sonuna kadar trafiğe kapalı olacak.

Yetkililer, sürücülerin trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilere uymalarını, alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi.

Kaynak: İHA