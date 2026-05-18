Okul içi ve okul dışı etkinliklerle çocukların sağlıklı alışkanlıklar kazanması, özgüvenli ve yetkin bireyler olarak yetişmesi amacıyla geleneksel sporlar ve çocuk oyunlarının yaygınlaştırılmasını hedefleyen Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi kapsamında Altınova Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen Osmangazi Çocuk Olimpiyatları, nefes kesen yarışlara sahne oldu. Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe Bursa genelindeki okullardan yüzlerce öğrenci katıldı. Minik öğrenciler futbol müsabakaları, sürat koşuları, durarak uzun atlama ve gülle atma branşlarında kıyasıya mücadele ederek yeteneklerini sergiledi.

'Geleceğimizin şekillenmesinde sporun çok önemli bir yeri var'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, bütün ümidimiz gençliktedir. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Geleceğimizin şekillenmesinde sporun çok önemli bir yeri var. Gençlerimiz ve çocuklarımız sporla ilgilendikçe hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerini daha ileri seviyelere taşıyorlar. Bu anlamlı olimpiyatların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

'Başkan Erkan Aydın bizlere her türlü desteği sağladı'

Çocuklarla bu güzel etkinliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, 'Yıl boyunca bu işi yapan herkese teşekkür ediyorum. Bu bir ekip meselesi Osmangazi Belediyesi ve müdürlüklerimizle yapılan çalışmalarla birlikte bu noktaya gelmiş bulunaktayız. Biz bu olimpiyatları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında gerçekleştirdik. Bizlere her türlü desteği sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Sporculara ödülleri takdim edildi

Yarışmalar sonunda dereceye giren takım ve bireysel sporculara ödülleri, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer ve protokol üyeleri tarafından verildi. Olimpiyatlara katılan öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu da hep birlikte yaşadı. Osmangazi Çocuk Olimpiyatları'nın ödül töreninin ardından çocuklar, Başkan Erkan Aydın ile hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.