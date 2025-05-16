Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda saat 23.59’a kadar BursaRay, tramvay ve resmi plakalı otobüslerde BursaKart kullanmak suretiyle ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

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Bursalıların Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki etkinliklere rahatça ulaşabilmesi amacıyla da 19 Mayıs’ı 20 Mayıs’a bağlayan gece BursaRay seferleri gece 01.00’e kadar uzatıldı. Ayrıca 18-19 Mayıs Pazar ve Pazartesi günleri saat 12.00 ile 23.30 arasında Acemler-Hüdavendigar Kent Parkı arasında ücretsiz ring servisi olacak. Yine 18-19 Mayıs tarihlerinde, Hüdavendigar Kent Parkı’ndan Uludağ Üniversitesi’ne saat 23.30’a kadar ücretsiz ulaşım da sağlanacak.

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Kaynak: Bülten