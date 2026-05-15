Kocaeli'de babasının kendi imkanlarıyla plastik su borularından yaptığı yürüme bandında fizik tedavi sürecinden geri kalmamaya çalışan serebral palsi hastası Lina, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yeni üyesi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 yaşındaki Lina'nın hem merkezdeki hem de evindeki tüm eğitimlerini sağlayacaklarını duyurdu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ikamet eden Nuray (32) ve Sadık Yalçınkaya (42) çiftinin dördüncü çocuğu olan Lina, 28 Şubat 2023'te 32 haftalık prematüre olarak dünyaya geldi. 9 aylıkken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konulan minik Lina'nın yüksek maliyetli fizik tedavi sürecinin aksamaması için baba Yalçınkaya, kendi imkanlarıyla plastik su borularından yürüme bariyeri tasarladı. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Lina'nın hikayesini Türkiye'ye duyurmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla harekete geçildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yetkilileri, 3 yaşındaki Lina'nın tedavisi için aile ile irtibata geçerek, merkeze kaydını yaptırdı.

'Evinde gelişimi için de gerekli desteği vereceğiz'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Lina'nın sadece İzmit Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki değil, evindeki eğitimlere de destek vereceklerini söyledi. Başkan Büyükakın, 'Lina da artık büyük Gonca ailemizin bir parçası. Hem engelsiz yaşam merkezimizde hem de evinde gelişimi için gerekli desteği vereceğiz. Goncamız burada gül olacak' dedi.

'Lina eğitmenlerini çok sevdi'

Gonca ailesine katılan Lina Yalçınkaya, daha ilk günden hem eğitmenlerini hem de merkezi sevdi. Kızının çok mutlu olduğunu belirten anne Nuray Yalçınkaya, 'Lina eğitmenlerini çok sevdi. Sürekli bir yürüme halindeydi. Burada olmamızı sağlayan Başkan Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun' diye konuştu.

Çok yönlü eğitim verilecek

Lina Yalçınkaya, merkezde özel eğitim, fiziksel gelişim ve psikolojik gelişim alanlarında ayrıntılı değerlendirme sürecine alındı. Lina'nın günlük yaşam becerilerini desteklemeye yönelik öneriler aile ile paylaşılırken, aileye süreci kolaylaştırıcı rehberlik desteği sağlanacağı bilgisi verildi. Önerilerin günlük yaşam içerisindeki uygulanabilirliğinin gözlemlenmesi için yakın zamanda bir ev ziyareti de planlandı. Bu ziyarette hem Lina'nın günlük yaşam performansı yerinde değerlendirilecek hem de aileye uygulamalı rehberlik desteği verilecek.