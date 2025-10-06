Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Aksu Sokak’taki otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

A W552549 04

Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 3 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

A W552549 01
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA