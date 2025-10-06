Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Aksu Sokak’taki otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 3 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.