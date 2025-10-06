Karşılaşma boyunca büyük bir coşkuya sahne olan İnegöl Kapalı Spor Salonu’nda tribünleri dolduran taraftarlar, maçın her anında takımlarına büyük destek verdi.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Kulübün Basın Sözcüsü Faruk Seymen, kent halkına ve taraftarlara teşekkür ederek anlamlı bir mesaj paylaştı. Seymen, “Öncelikle salonu doldurarak bize büyük bir güç veren kentimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu galibiyet, tribünlerdeki coşkusuyla bize ilham olan İnegöl’ün tüm kız çocuklarına armağanımızdır. Onların gülüşü, bizim en büyük motivasyonumuz.” dedi.

Seymen, açıklamasının devamında kulübün vizyonuna da değinerek, “İnegöl’ün kız çocuklarına rol model olmayı, onları sporun birleştirici gücüyle hayata hazırlamayı kendimize görev edindik. Her galibiyet, sadece bir spor başarısı değil; aynı zamanda geleceğe umutla bakan bir kız çocuğunun hayaline dokunmaktır.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, aldığı bu galibiyetle hem lige moralli bir başlangıç yaptı hem de İnegöl halkının desteğiyle yoluna emin adımlarla devam edeceğinin sinyalini verdi.