Olay, Şemaki Camii önünde cuma namazı çıkışı sırasında meydana geldi. İddiaya göre, namazın ardından dağıtılan pilav esnasında kalabalık arasında tartışma çıktı. Bu sırada kimliği ilk anda belirlenemeyen bir kişi, belinden çıkardığı silahla kalabalığın ortasında husumetlisine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ali Osman T., Burhan M., Sadık Ç. ve Hamdi Ü. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan olduğu belirlenen 23 yaşındaki A.A., İznik ilçesine giderek cinayet büro ekiplerine silahıyla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA