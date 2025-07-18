Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç sosyal medya fenomeniyle ilgili acı haberin geldiği ileri sürüldü. Sosyal medya platformlarında ve yakın çevresinden yapılan paylaşımlar, Çello Mustafa’nın yaşamını yitirdiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

"Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın, çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var" sözleriyle tanınan ve kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Mustafa Anıl Yıldırım’ın vefat ettiği henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Ancak sosyal medyada artan paylaşımlar, sevenlerini yasa boğdu.

Yoğun bakım sürecinde de destek mesajlarıyla yalnız bırakılmayan Çello Mustafa'nın durumu yakından takip ediliyordu. Günden güne artan endişe ve belirsizlik, ölüm haberine dair iddiaların yayılmasıyla daha da derinleşti. Resmi açıklama gelmemiş olsa da, genç yaşta yaşama veda ettiği öne sürülen Mustafa Anıl Yıldırım için sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı.