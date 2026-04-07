Yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, şu ifadeleri kullandı;
“O sadece bir slogan değil… Bursa’nın geleceği!
Başkanımız Mustafa Bozbey’in Nilüfer’de “Gülümseyin Nilüfer’desiniz” diyerek başlattığı, Bursa’da “Gülümseyin Bursa’dasınız” diyerek büyüttüğü umut; bugün duvarlardan indiriliyor.
Çünkü o yazı sadece bir cümle değil…
Halkın iradesidir.
Umuttur.
Değişimin simgesidir.
İndirdikleri şey bir tabela değil, halkın seçtiği yönetim anlayışıdır.
Tahammül edemedikleri şey de tam olarak budur.
“Gülümseyin Bursa’dasınız” yeniden o duvarlarda olacak.
Hem de daha güçlü, daha kararlı, daha yüksek sesle!
Çünkü bu şehir susmaz.
Bu şehir boyun eğmez.”