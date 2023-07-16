Bursa’da makilik alanda çıkan yangın, anında müdahale ile kontrol altına alındı. Helikopterle müdahale edilen yangında 5 dönümlük alan kül oldu.

Mudanya ilçesinde öğle saatlerinde makilik alandan yükselen alevler, havanın da sıcak olması sebebiyle hızla büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine alevlere kısa sürede karadan ve havadan müdahale edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Mudanya Belediyesi ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale etti. Alevler, yerleşim bölgesine gelmeden kontrol altına alındı. Alevlere müdahale ise helikopterin içerisinden kaydedildi. Yangında 5 dönümlük alan kül oldu.