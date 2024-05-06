Bursa’nın Gemlik ilçesinde sinir krizi geçiren genç kız, sevgilisini sırtından bıçakladı.

Olay, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kız sevgilisi olduğu iddia edilen genci sırtının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç kız olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. Yaralı gencin hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi.