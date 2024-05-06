Bursa Pideli Köfte ve Bursa Havlusu’na coğrafi işaret tescili alarak, kentin marka değerlerine sahip çıkan Bursa Ticaret Borsası, Coğrafi İşaretli Ürünler İstişare Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin en önemli gastronomi kentleri arasında yer alan Bursa’nın tarihi, kültürel ve yöresel değerlerine sahip çıkan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik değerini artırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bursa TB’nin ev sahipliği yaptığı Coğrafi İşaretli Ürünler İstişare Toplantısı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Meclis Başkan Yardımcıları Mustafa Aksu ve Hasan Çetin, Meclis Üyeleri Erdinç Bayrakçı, İlhan Öztürk, Sercan Alagöz, Mehmet Korkmaz ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Üyesi Irmak Aslan’ın katılımıyla düzenlendi.

Bursa TB’nin proje okulu Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Pideli Köfte ve Bursa Havlusu’na coğrafi işaret tescili aldıklarını hatırlatarak, hedeflerinin kurulacak stratejik iş birlikleri sayesinde Bursa markalı ürünleri küresel pazarlara açmak olduğunu söyledi. Dünya üzerinde coğrafi işaretli yaklaşık 10 bin ürün ve 200 milyar doları aşan bir pazar büyüklüğünün olduğunu kaydeden Özhan, “Diğer ürünlere kıyasla katma değeri çok yüksek olan coğrafi işaretli ürünler, ihracat payının yüksekliği dolayısıyla da ülke ekonomileri için büyük önem taşıyor. Bu noktada çalışmalarımızı kentimizin ve ülkemizin coğrafi işaret pazarından hak ettiği payı alması odağında sürdürüyoruz” dedi.

“Coğrafi işaretli ürün sayımız 1577’ye yükseldi”

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak ise, son yıllarda coğrafi işaretlerin hem ulusal hem de uluslararası boyutta hak ettiği değeri elde edebilmesi noktasında yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda, bugün ülkemizde coğrafi işaretli ürün sayısının 1577’ye, başvuru sayısının ise 654’e çıktığını söyledi. Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdinde tescillenen ürün sayısının 21 olduğunu, 7’si ilan aşamasında bulunan 51 ürünün de başvuru sürecinin devam ettiğini kaydeden Durak, “Coğrafi işaretli ürünlerin korunması kadar, tanıtımı ve ekonomik değere dönüşmesi de oldukça büyük önem taşıyor. Coğrafi işaretler konusunda son derece zengin kaynaklara sahip ülkemizin, coğrafi işaret ürün pazarından hak ettiği değeri almasını istiyoruz. Bunu sağlamak adına TÜRKPATENT olarak tüm paydaş kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz” diye konuştu.

"Coğrafi işaretli ürünlere yönelik denetimlerimiz sürüyor"

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, coğrafi işaretli ürünlerin üreticilere katma değer sağladığını vurguladı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, ürünlerin uygun şartlarda üretilmesine ve coğrafi işaret standartlarına uygunluğuna büyük önem verdiklerini dile getiren Acar, “Bu kapsamda, üretim yerlerini ve tesisleri düzenli olarak denetliyoruz. Çiftçimizi, tarımımızı, toprağımızı ve ürünlerimizi koruyan bir politikayla hareket ediyoruz” dedi.

BTSO Meclis Üyesi Aslan’dan çalıştay önerisi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Üyesi Irmak Aslan, coğrafi işaretli ürünlerin Bursa ekonomisi için büyük bir potansiyel taşıdığını ve bu potansiyelin en üst düzeyde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. BTSO olarak Bursa’da coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Aslan, coğrafi işaretli ürünlerin farkındalığını artırmak, kullanımını yaygınlaştırmak ve ihracat hedeflerini belirlemek için kentin tüm dinamiklerinin yer alacağı bir çalıştay düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Toplantıda, coğrafi işaretli ürünlerin tescilinin sağladığı avantajlar ve bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde tanıtılması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.