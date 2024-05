Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinin Belediye Başkanı Zeynep Çelik, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’i ziyaret etti. Belde ile ilgili konuların görüşüldüğü ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Çelik, “Gider’i sadece Milletvekili olarak değil, Çanakkale’nin tanıdığı haliyle ‘Ayhan Abi’ olarak tanıyor ve seviyoruz. Ben Belediye Başkanı olarak kendisiyle yakın çalışma isteğimi belirttim, kendisi de Kalkım’ın her türlü sıkıntısında yanımızda olacağını söyledi” dedi.

’Kalkım’ın yararına olacak işlerin destekçisi olacağız’

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Kalkım’ın yeni Belediye Başkanı Zeynep Çelik’i konuk etti. Kalkım’la ilgili konuların görüşüldüğü ziyarette Ayhan Gider, Çanakkale’nin her bir beldesinin olduğu gibi Kalkım’ın da kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, “Yoğun bir seçim telaşını geride bıraktık. Her zaman, ‘En doğru hakem millettir’ dedik ve halkımızın verdiği kararları saygı ile karşıladık. Bu anlamda, yeni görevinizde sizlere başarılar diliyorum. Çanakkale’nin her bir noktası bizler için kıymetli. Bugüne dek gerek memuriyet döneminde gerek milletvekilliği döneminde Kalkımlı hemşehrilerimizin refahını artıracak çok sayıda yatırıma imza attık. Kalkımlı hemşehrilerimiz, dün ne kadar kıymetliyse bugün de yarın da bizler için kıymetli olmaya devam edecek. Kalkım’a yönelik söz verdiğimiz projelerimiz, uygun bir takvimle yapılmaya devam edecek. Bu süreçte ne kadar uyumlu olursak, Kalkım da o kadar çok kazanacaktır. Kalkım’ın zararına olacak işlere ne kadar karşıysak, Kalkım yarına olacak tüm işlerin de o kadar yanında olacağız. Bu vesileyle hem nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor hem de görevinizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Ziyaretimizden memnun ayrılıyoruz"

Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale sevdasına şahit olduklarını dile getirerek, “Sayın milletvekilimizle, Kalkım özelinde fikir alışverişi yaptık. Bizler Ayhan Gider’i sadece Milletvekili olarak değil, Çanakkale’nin tanıdığı haliyle ‘Ayhan Abi’ olarak tanıyor ve seviyoruz. Bu haliyle de onun Çanakkale’de yaşayan herkesin sorunuyla siyasi görüşüne bakmaksızın ilgileneceğinden eminiz. Onun için ben Belediye Başkanı olarak kendisiyle yakın çalışma isteğimi belirttim. Kendisi de bu talebimizin gayet doğal ve haklı bir talep olduğunu söyleyerek Kalkım’ın her türlü sıkıntısında yanımızda olacağına belirtti. Ziyaretimizden memnun ayrılıyoruz” dedi.