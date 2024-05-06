Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir ara sokakta gerçekleşen olayda, genç bir kız iddiaya göre sevgilisi olduğu tahmin edilen bir genç adamı sırtından bıçakladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç adam, kanlar içinde yere yığıldıktan sonra Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan genç kızın kimliği henüz tespit edilemezken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yaralı genç adamın hayati tehlikesi devam ederken, polisin olayın detaylarını aydınlatmak için çalışmaları sürüyor.