Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul’daki Kariye Camii düzenlenen törenin ardından ibadete açıldı. 79 yıl sonra sela okunan Kariye Camii’nin yeni hali havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Ankara’dan canlı bağlantıyla katıldı.

Fatih’te bulunan 6’ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul’un fethinden sonra 1511’de Sultan 2. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Tarihi yapı, "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başlandı. Bakanlar Kurulu’nun 2 Ağustos 1945’te aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildi. Ardından Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale getirildi. Restorasyon işlemleri devam ederken Kariye Camii müze olarak ziyarete açık tutuldu.

Kariye Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı

Restorasyonu tamamlanan Kariye Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Vakıf Haftası kutlama programı çerçevesinde düzenlenen törende, İstanbul’da açılan 33 eserin arasında yer alan Kariye Camii’ne de canlı bağlantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı bağlantıyla, caminin açılışı gerçekleştirildi. Kariye Camii’nin restorasyon sonrası yeni görünümü göze çarparken son hali havadan görüntülendi. Kariye Camii’nde 79 yıl aradan sonra sela sesleri yükseldi.

"Ya Allah bismillah diyelim, kurdeleyi keselim"

Törende canlı bağlantıyla konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Kariye Camii’ne gelelim. Fatih Kariye Camii’nde İstanbul Valisi Davut Gül’ü, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ı, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş’u, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner’i, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz’ı görüyorum. Şöyle bir zoom yaparak Kariye Camii’ni görmekte fayda var. Makaslar eliniz, kurdele önümüzde. Ya Allah Bismillah diyelim, kurdeleyi keselim. Hayırlı olsun" dedi.

"79 yıl sonra tekrar ibadete açılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması esnasında İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş’a söz verdi. Arpaguş, "79 yıl sonra tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek ibadete açılıyor. Müze haline gelen bu camii vakıfların gayretleriyle restore edildikten sonra ibadete açıldı" ifadelerini kullandı.

Kariye Camii kurdele kesiminin ardından ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan kurdeleyi keserek Kariye Camii’ni ibadete açtı.