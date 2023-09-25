Bursa'da, Recep Arı'nın (31) kaybolduktan sonra 6 gün sonra ormanda 9 kurşunla vurularak öldürüldüğü korkunç cinayetle ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık Kadir Ilgız (23) ve Arı'nın eşi olan tutuksuz sanık S.A. (30), 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacaklar. İddianameye göre, cinayetle ilgili telefon mesajlaşmaları da delil olarak sunuldu. Kadir Ilgız'ın S.A.'ya WhatsApp mesajı ile "Onu paketledim. Artık seni rahatsız edemez. Eve bir daha gelemez. Annenin evine git ve orada kal" dediği, Arı'nın eşi S.A.'nın ise telefon görüşmesinde "Oh, iyi olmuş, süpersin" şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı.

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde yaşandı. Recep Arı, 24 Şubat günü eşiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından evden av tüfeğiyle ayrıldı ve 16 ATD 714 plakalı kamyonetiyle ortadan kayboldu. Ailesi, Arı'dan bir daha haber alamayınca kayıp başvurusu yaptı.

Jandarma hemen arama çalışmalarına başladı ve 1 Mart'ta Recep Arı'nın cesedine ulaşıldı. Cesedin yanında bulunan 4 bin 500 TL'nin yanı sıra cüzdanı ve cep telefonuna ulaşılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Recep Arı'nın başından ve vücudundan 9 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayet şüphelisi olarak Arı'nın eşi S.A. ile arkadaşı Kadir Ilgız'ı gözaltına aldı. Şüphelilerden Kadir Ilgız, başlangıçta susma hakkını kullandı ancak daha sonra suçunu itiraf etti. İfadelerine göre, Ilgız, S.A. ile ilişkisinin ortaya çıkması sonucu Recep Arı ile bir tartışma yaşadı ve bu tartışma sırasında Arı'yı öldürdü. Kadir Ilgız tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma 6,5 ay sonra tamamlandı ve hazırlanan iddianamede Kadir Ilgız'ın cinayeti itiraf ettiği ancak sadece 2 kurşun sıktığını iddia ettiği belirtildi. Ilgız'ın olay gününe dair savunması, Arı'nın evinden alınarak ormana götürüldüğü, aralarında bir tartışma yaşandığı ve kendisinin bıçakla Arı'nın bacağını yaraladığı sırada Arı'nın silah çektiği, bu esnada boğuştukları ve kendisinin elindeki tabancayı kullanarak 2 el ateş ettiği şeklindeydi. Ancak Adli Tıp Kurumu raporunda 9 kurşunun atıldığı belirtilmişti.

İddianamede ayrıca S.A.'nın ifadesine de yer verildi. S.A., Arı ile 2011 yılında evlendiğini ve sürekli şiddet gördüğünü iddia etti. İfadesinde, Arı'nın kendisini darbettiğini ve Kadir Ilgız'ın da bu şiddeti gördüğünü belirtti. Bir yıl önce Kadir ile aralarında duygusal bir ilişki başladığını anlatan S.A., bu ilişkinin Arı tarafından öğrenilmesinin ardından şiddet gördüğünü, hatta Arı'nın eline tüfek alıp, "Önce Kadir'i, sonra eve gelip seni öldüreceğim" dediğini söyledi. S.A., bu tehditten sonra Arı'nın bir gün evden ayrıldığını ve kendisinin de Kadın Destek Hattı (KADES) aracılığıyla yardım talep ettiğini ifade etti.

Kadın Sığınma Evi'ne sığındığını belirten S.A., burada WhatsApp görüşmelerini silerek, 2 gün sonra Kadın Sığınma Evi'nden ayrıldığını aktardı.

İddianameye göre, cinayetle ilgili olarak tutuklu sanık Kadir Ilgız'ın, WhatsApp üzerinden S.A.'ya gönderdiği mesajda şunlar yazılıydı: "Onu paketledim. Artık seni rahatsız edemez. Eve bir daha gelemez. Annenin evine git ve orada kal." Bu mesaj, olayın vahametini bir kez daha ortaya koyuyor.

Aynı şekilde, Arı'nın eşi S.A. ile Kadir Ilgız arasında yapılan telefon görüşmesinde, S.A.'nın "Oh, iyi olmuş, süpersin" şeklindeki yanıtı, cinayetin işlenmesine dair çarpıcı bir detay olarak iddianamede yer aldı.

Duruşma, kasım ayında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.