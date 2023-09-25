BOTAŞ’a olan borçları nedeniyle İnegöl’de faaliyet gösteren İNGAZ şirketi tehlike altında. İddiaya göre, eğer EPDK’nın verdiği süre içerisinde borçlar kapatılmazsa şirkete el konulacak.

ÜÇ ŞİRKETE EL KONULABİLİR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, BOTAŞ'a olan borçları nedeniyle İNGAZ, ÇORDAŞ ve ARMAGAZ isimli şirketlere süre tanıdı.

Edinilen bilgiye göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 21 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği rutin toplantısında, BOTAŞ'a olan borçları olan üç farklı şehir içi doğalgaz dağıtım şirketini masaya yatırdı. Bu kritik toplantıdan, doğalgaz sektöründeki dengeleri sarsacak ve önemli değişikliklere yol açacak bir kararın alındığı iddia edildi.

EPDK Çorlu, İnegöl ve Yalova'da faaliyet gösteren ve sırasıyla ÇORDAŞ, İNGAZ ve ARMAGAZ olarak bilinen şirketlere, BOTAŞ'a karşı yüklü miktarda birikmiş borçlarını ödemeleri için 26 Eylül Salı gününe kadar süre tanıdı.

Ödemelerin gerçekleşmemesi durumunda söz konusu şirketler el koyma gibi bir prosedürün uygulanabileceği ifade ediliyor.

Seher Yaşa