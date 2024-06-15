Nasrettin Mahallesi Bursa Caddesi'nde bulunan bir mobilya mağazasından güpegündüz masanın üstünde bulunan 25 bin TL çalındı. Masanın üstündeki paranın olmadığını fark eden iş yeri sahibi Suat Bağ, polise ihbarda bulundu. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaparak, delil aradı. Polis, çalınan güvenlik kamerasının kayıtlarını da incelemeye aldı. Görüntü kayıtlarından şüphelinin eşkali belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yeri sahibi Suat Bağ, "Paranın masanın üstünde olmadığını görünce hırsızlığı fark ettik ve şaşırdık. Görüntüleri incelediğimizde 50'li yaşlarda bir erkek hırsızlığı gerçekleştiriyor. Güpegündüz bu şekilde hırsızlık yapılması bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kameralarını inceleyen Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parayı çalanın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Metin G.(52) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde Metin G., Gemlik ilçesinde kıskıvrak yakalanarak Karacabey'e getirilip gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Metin G., Bursa kapalı cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA