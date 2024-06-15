Tekirdağ’da Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlenen resmi bayramlaşma programında Tekirdağ protokolü bayramlaştı.
Tekirdağ’da Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya gelen Tekirdağ protokolü, kurban bayramı öncesinde düzenlenen resmi bayramlaşma töreninde bayramlaştı. Törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, protokol üyeleri ve İl Emniyet Müdürlüğü personelinin bayramlarını kutladı.
Bayramlaşma törenine TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Milletvekilleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Tekirdağ Polisevi’nde yapılan bayramlaşma programında bayramın önemine vurgu yapan Vali Soytürk, tüm vatandaşların bayramını kutladı.