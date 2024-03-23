Bursa’da ailesinin haber alamadığı bir genç tarlada silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Biladi Yunus Caddesi üzerinde bulunan bir kiraz tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Latif Aydoğan’dan (27) iftar sonrası haber alamayan yakınları kendilerine ait olan tarlaya gitti. Tarlada başından vurulmuş şekilde görünce durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 27 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yeri inceleme ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.