Yeniden Refah Partisi, geçmiş dönem AK Parti Bursa il başkanlarından ve aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip Sedat Yalçın'ı bünyesine katarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirledi. Partinin, X platformunda resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdildi;

"Ak Parti’nin geçmiş dönem Bursa il başkanlarından, Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın Yeniden Refah Partimize katılarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Bursa’ya ve partimize hayırlı olsun." Nihat Acar CHP'den istifa etti