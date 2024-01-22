Yeniden Refah Partisi, geçmiş dönem AK Parti Bursa il başkanlarından ve aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip Sedat Yalçın'ı bünyesine katarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirledi. Partinin, X platformunda resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdildi;

"Ak Parti’nin geçmiş dönem Bursa il başkanlarından, Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın Yeniden Refah Partimize katılarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Bursa’ya ve partimize hayırlı olsun."

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Kaynak: İBRAHİM USLU