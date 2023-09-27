Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin altyapılarını yenileme çalışmalarına Mustafakemalpaşa ilçesindeki 14 mahalle ve küçük sanayi sitesini kapsayan geniş bir altyapı projesiyle devam ediyor.

Bursa'nın kent merkezi ve ilçelerinin güçlü bir altyapıya kavuşturulması ve özellikle içme suyu kayıp kaçaklarını en aza indirme konusundaki kararlılığıyla bilinen Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesindeki yatırım ağını genişletiyor. İlçe merkezinde, 58 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapılacak ve 3 adet terfi merkezi inşa edilerek bölgedeki atık suların arıtılması sağlanacak. Bu kapsamlı çalışma, Adalet, Cumhuriyet, Hamzabey, Şerefiye, Şevketiye, Viraca, Selimiye, Şeyh Müftü, Çırpan, Hamidiye, Yunus Emre, Atatürk ve Barış mahalleleri başta olmak üzere toplam 14 mahalle ile Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan çeşitli cadde ve sokakları içeriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 17 ilçesini, kuzeyden güneye ve batıdan doğuya bir bütün olarak ele aldıklarını vurgulayarak, "İller Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası'ndan aldığımız kredi ile ilçelerimizi adeta bir şantiyeye çevirdik. İçme suyu hatlarından kanalizasyon hatlarına, dere ıslahlarından yağmur suyu hatlarına kadar ilçelerimizin altyapı ağlarını tamamen yeniliyoruz. Aynı zamanda içme suyu arıtma tesisleri ve atık su arıtma tesisleri ile ilçelere daha sağlıklı su temin ediyoruz ve atık suları çevre sağlığına uygun şekilde doğaya salıyoruz. Bu çerçevede, Mustafakemalpaşa ilçesindeki altyapı çalışmalarına hız kazandırdık. Mustafakemalpaşa'nın 14 mahallesi ile Küçük Sanayi Sitesi'nde toplam 58 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı çalışmalarını başlattık. BUSKİ'nin katkılarıyla bölgeye 3 yeni atık su terfi merkezi kazandıracağız" dedi.

Başkan Aktaş, ayrıca Mustafakemalpaşa'nın Adalet Mahallesi ve Bursa Caddesi'nde devam eden kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşaatının yanı sıra Yunus Emre Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde yapılan yağmur suyu kutu kesit hattı imalatının da devam ettiğini belirtti.