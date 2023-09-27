Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ana Kucağı Eğitim Merkezleri ile özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitimine erişimini sağlamak amacıyla başlattığı projeye yeni bir halka ekledi: Hocataşkın Ana Kucağı. Bu projeyle ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Geleceğe yönelik taviz vermediğimiz bir konu var, o da çocuklarımızın eğitimi. Eğer gelecekte güzel şeyler elde edersek, geriye dönüp baktığımızda mutlu oluruz. Mesele çocuklarımızın geleceğine yatırım yapabilmek" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında başlattığı Ana Kucağı Eğitim Merkezleri projesini dar gelirli ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitimine erişimini artırmak için genişletmeye devam ediyor. Halihazırda 230 öğretmenin 3500 çocuğa eğitim verdiği bu merkezler, şimdi Hocataşkın Mahallesi'nde açılan yeni bir merkezle daha büyüdü. Hocataşkın Ana Kucağı, 60 öğrencinin eğitim aldığı altı derslikten oluşuyor ve tüm eğitim materyalleri Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.

Hocataşkın Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine açılan Ana Kucağı Eğitim Merkezi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nun katılımıyla bir törenle açıldı.

Başkan Aktaş, konuşmasında çocukların geleceğe yönelik yatırımın ne kadar kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu çocukları 1 gün, hatta 1 saat ihmal etmek gelecekte bize pahalıya mal olabilir. Bunlar bizim geleceğimiz. Daha yeşil bir Bursa, huzurlu, güvenli bir ülke için onlara yatırım yapmamız şart." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da Bursa'da 76 bin öğrenciye okul öncesi anaokulu eğitimi verildiğini belirtti ve Büyükşehir Belediyesi'nin Ana Kucağı projelerinin okul öncesi okullaşmanın artırılmasına önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise birlik ve beraberlikten güç aldıklarını ve bu birliktelikle şehrin her alanına dokunmaya çalıştıklarını ifade etti. Aynı zamanda diğer sosyal hizmet projelerini de örnek vererek, bu tür yatırımların şehir için kritik olduğunu belirtti.

Tören sonrasında Başkan Aktaş, Hocataşkın Ana Kucağı'nı ziyaret ederek sınıfları gezip çocuklarla sohbet etti.