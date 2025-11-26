

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir firari olan Y.S.'nin farklı adresler kullanarak yer değiştirdiğini belirledi. Şüphelinin yakalanması için 30 ayrı iş yerine ait toplam 240 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yapılan saha ve teknik çalışmalar sonucunda Y.S.'nin Yıldırım ilçesi Namazgâh Mahallesi'nde bir adreste saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Y.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA