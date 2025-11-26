Yatırımcılar arasında sık tercih edilen 22 ayar bilezik altını ise alış 5.270,11 TL, satış 5.513,88 TL bandında yer alıyor. Düğün sezonunda öne çıkan 14 ayar altının fiyatı da alış 3.184,38 TL, satış 4.286,34 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın, sabah saatlerinde Bursa Kapalıçarşı’da alış 9.443 TL, satış 9.523 TL seviyesinde. Eski çeyrek altınla fiyat farkı sınırlı kalırken, eski çeyrek 9.426 TL alış, 9.500 TL satış değerlerinde bulunuyor. Yarım altın almak isteyenler için rakamlar 18.887 TL alış, 19.047 TL satış olarak görünüyor.

Altın yatırımında en yüksek meblağlı ürünlerden biri olan tam altın ise piyasada 37.658 TL alış, 37.942 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor.