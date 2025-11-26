Bursa’da Taksiciler Grubu üyeleri, şehitler için düzenledikleri hayır etkinliği kapsamında üç gün boyunca kentin farklı noktalarında vatandaşlara lokma ikramında bulunuyor. Etkinliğin ilk günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulan stantta sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Taksiciler, hem şehitlerin hatırasını yaşatmak hem de toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla düzenledikleri hayrın geleneksel hale geldiğini belirtiyor. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, taksici esnafına teşekkür ederek şehitler için dualar etti.

Bursa Taksiciler Grubu Yöneticisi Yunus Emre Akman, grup olarak 7 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Çok şükür vatandaşlarımız da bize destek oluyor. Etkinliğimizi iki yıl önce hayatını kaybeden Narin kızımız için yapmıştık. Bu yıl da şehitlerimiz için lokma dağıtıyoruz. Bugün Fomara’dayız, yarın Emirsultan’da, diğer gün ise Nilüfer’de olacağız" dedi.

Etkinlik kapsamında taksici esnafının farklı noktalarda vatandaşlarla bir araya gelerek lokma ikramının sürdürüleceği belirtildi.