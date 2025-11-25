Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde Asiye W.(52) yönetimindeki FB-G-1453 Almanya plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Ters duran araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Mehmet Sevinç