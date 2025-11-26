Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, Hakkari’de 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin, Ağrı’da ise 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar, Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Atak Timlerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, “Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadeleri kullandı.