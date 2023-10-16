Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü kez düzenlenen Arkeoloji Festivali, tarih meraklılarını 8 bin 500 yıllık geçmişi barındıran Arkeopark Açık Hava Müzesi'nde buluşturdu. Festival, iki gün boyunca sikkeden demir dövmeye kadar farklı atölyelerde tarihi bir serüven sunarak, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel miras çalışmalarına olan katkılarıyla Türkiye'de örnek bir konuma sahip. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arkeoloji Festivali, 8 bin 500 yıllık geçmişiyle önemli bir tarihi mekân olan Arkeopark'ta gerçekleşti. Bu festival, Türkiye'nin ilk arkeoloji festivali olma özelliği taşıyor ve 2020 yılında başlayan bu geleneği sürdürüyor.

Festival, hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen birçok katılımcının ilgisini çekti ve her yaş grubundan insanlar için eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, tarihi bölgedeki stantları gezerek restorasyon, çömlek yapımı, kağıt atölyesi, fosil kolye yapımı, güneş saati yapımı, sikke basımı, çini boyama, Hitit çivi yazısı gibi birçok deneyimi deneyimleme fırsatı buldular.

Aileleriyle birlikte festivali ziyaret eden çocuklar, tekstil baskı, çömlekçi çarkı, kâğıt atölyesi, boyama, hazine avı gibi faaliyetlerle unutulmaz bir gün geçirdiler. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleşen arkeolojik kazılar, çocuklar için özel bir deneyim sunarak toprak altından çıkardıkları çömlekleri büyük bir mutlulukla gözlemlemelerine imkan tanıdı. Drama atölyeleri de festival alanı içinde katılımcılara zamanda bir yolculuk yapma fırsatı sundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festival alanını gezdi ve çocuklarla birlikte BESAŞ standında ekmek hamuru hazırladı. Başkan Aktaş, fırının başında ekmeklerin pişmesini takip ederek tarihi bir deneyim yaşadı. Başkan Aktaş, Bursa'nın medeniyet birikiminin önemli göstergelerinden birinin Aktopraklık'ta gerçekleştirilen çalışmalar olduğunu vurgulayarak, Arkeopark'ın kentin kültürel mirasına ve 8 bin 500 yıl öncesine uzanan arkeolojik değerlere tanıklık etme fırsatı sunduğunu belirtti.

Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak, 2014 yılından bu yana Aktopraklık Höyük kazılarına destek veriyoruz ve bu yıl üçüncü Arkeofest etkinliğiyle bu çalışmalara devam ediyoruz. Festival, Türkiye'nin ilk ve tek arkeoloji festivali olma özelliği taşıyor ve bu yıl 37 farklı arkeoloji atölyesi ile daha da zenginleşti. Her yaş grubundan ziyaretçilere hitap eden özel atölyelerle festivali planladık. Festivalin hazırlanmasına katkı sağlayan ve iki gün boyunca bizi yalnız bırakmayan tüm arkeoloji meraklılarına teşekkür ederim" dedi.