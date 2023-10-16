İsrail-Filistin savaşı nedeniyle hareketlenen petrol fiyatları, Türkiye’de pompaya zam olarak yansıyor.

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren (16 Ekim Pazartesi) geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam yapılacak. Benzinde ise pazartesi fiyat değişimi olmayacak. Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,58 TL’ye, İzmir’de 40,34 TL’ye, Ankara’da 40,16 TL’ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 33,64 TL, Ankara’da 34,27 TL, İzmir’de 34,38 TL seviyesinde bulunuyor.