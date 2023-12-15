Osmaneli ilçesinde başlayan ve Bursa'nın Yenişehir ilçesine kadar uzanan orman yangını sonrasında, etkilenen 243 hektarlık alan için başlatılan ağaçlandırma çalışmaları hız kazandı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, yangının söndürülmesinin ardından geçen 4 aylık süreçte, Yenişehir ilçesi kırsalında Terziler Mahallesi'nde fidan dikimiyle yeniden yeşil bir alan oluşturmak için adım attı.

Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Osmaneli ilçesinden başlayarak Yenişehir'e kadar devam eden yangının ardından ölçüm çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Şimşek, Bilecik il sınırlarında 51 hektar, Bursa'da ise 243 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek, çalışmaların detaylarına dair şu bilgileri verdi:

"Bursa sınırları içindeki 243 hektarlık alanda, 15 hektarlık bölümde doğal gençleştirme, 130 hektarlık kısımda yapay gençleştirme, ve 98 hektarlık alanda endüstriyel plantasyon önlemleriyle orman alanını yeniden canlandırmak amacıyla çalışmalar başlattık. Bu çerçevede, 425 bin fidanı toprakla buluşturarak, yeşil vatanı tekrar kazanma hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bu fidanların 423 bini kızılçam, 2 bini ise fıstık çamı fidanı olacak."

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu yıl sorumluluk sahasında meydana gelen 76 orman yangınında toplamda 395 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Şimşek, Orman Genel Müdürlüğü'nün politikaları doğrultusunda, 2024 yılına kadar tüm zarar gören alanları ağaçlandırmayı planladıklarını vurguladı. "Hiç ara vermeden, ilk fidanlarımızı dikerek bu alanı 2024 yılı içinde tamamen restore edip, yeşil vatana tekrar kavuşturacağız." şeklinde konuşan Şimşek, doğal dengeyi sağlama adına çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.