Pazaryeri ilçe meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasına, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Türkiye İşçi Partisi (TİP), CHP Pazaryeri İlçe Başkanı Metin Polat ve Doğader üyeleri tarafından “Madene inat, doğada inat ediyoruz” sloganıyla yapılan açıklamada, çevre duyarlılığına vurgu yapıldı.

TİP Bilecik İl Başkanı Orhan Çağrı Biçen, yaptığı konuşmada doğanın korunmasının önemine dikkat çekerek, Bozcaarmut ormanlarında maden arama çalışmalarının durdurulması çağrısında bulundu.

CHP Pazaryeri Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Yağan ise, köyde yürütülen çalışmaları dikkatle takip ettiklerini, sürecin köylülerin görüş ve hassasiyetleri dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğini Bozcaarmut sadece bir köy değildir bu topraklar alın teriyle geçimini sağlayan doğa ile iç içe yaşayan emekçi yurttaşlarımızın evidir. Bu nedenle tavrımız net ve kesindir köylümüz ne isterse o olacak. Bozcaarmut köyümüzün temiz havasını ve yaşam alanlarını tehdit edecek hiçbir çalışmaya izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı.

Köy sakinlerinden Murat Aydın da açıklamada yer alarak, "bu işi ben başlattım sonuna kadar direneceğim" diyerek kişisel görüşlerini dile getirdi.

Öte yandan, maden arama çalışmalarının yasal ruhsatlar kapsamında ve devlet denetimi altında sürdürüldüğü, çevresel etkilerin ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından değerlendirildiği, daha önce yapılan köy toplantısında belirtilmişti.

Yetkililer, ülke ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden, ulusal mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü köy halkına aktarmıştı.

Bölgedeki faaliyetlerin, hem doğal dengeyi koruma hem de milli kaynakları verimli kullanma hedefi doğrultusunda sürdüğü ifade edildi.