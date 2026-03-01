Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2026 yılı için belirlenen Aylık Sıfır Atık Temaları kapsamında; ERKA Döngüsel Değer Merkezi, MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi ve Hilton Bursa Convention Center & Spa iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Şubat ayı teması olan elektrik-elektronik ve metal atıklar ele alındı.

ERKA Döngüsel Değer Merkezi’nde yapılan atölye programında BİLSEM öğrencileri, ağır metallerin suya karışmasıyla başlayan ve besin zinciri yoluyla insan sağlığına kadar uzanan riskleri bilimsel verilerle inceledi.

Öğrenciler, teknik bilgilerin yanı sıra çevresel sorunları edebi metinlere dönüştürdü. Deniz kirliliği, plastik atıklar ve su ekosistemlerinde yaşanan tahribat hikaye ve şiir çalışmalarıyla ifade edildi.

Atölye sürecinin ardından hazırlanan eserler, Hilton Bursa’da düzenlenen sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik sonunda yayımlanan ortak deklarasyonda, elektrik-elektronik ve metal atıkların doğru şekilde toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesinin çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Söz konusu atıkların yalnızca bertaraf edilmesi gereken unsurlar olmadığı, doğru yönetildiğinde ekonomik değer üreten stratejik kaynaklar olduğu ifade edildi. Açıklamada "Bu çalışma yalnızca bir farkındalık etkinliği değil; çevresel bilinçle yetişen nesiller için atılmış stratejik bir adımdır." denildi.