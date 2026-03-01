ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, resmi internet sitesinde yayımladığı güvenlik bilgilendirmesinde, ABD Adana Konsolosluğu’nun sorumluluk alanında bulunan 22 ili kapsayan yeni bir seyahat kısıtlamasının yürürlüğe alındığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu bölgelere yapılacak seyahatler için çeşitli sınırlamaların getirildiği ifade edildi.

Kararın dayanağı olarak bölgedeki güvenlik riskleri gösterildi. ABD yönetimi, kendi personeline Türkiye’nin güneydoğusuna seyahat edilmemesi yönünde talimat verirken, bu adımın mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda atıldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, ABD dış politikasına yönelik olumsuz algının Türkiye genelinde Batı karşıtı protestolara yol açabileceği ve bunun potansiyel güvenlik riski oluşturabileceği vurgulandı. Geniş katılımlı gösterilerin ulaşımda aksamalar ve yol kapanmalarına neden olabileceği belirtilirken, barışçıl başlayan eylemlerin kısa sürede şiddet olaylarına dönüşme ihtimaline de dikkat çekildi.

Riskli ilan edilen ve personelin girişinin kısıtlandığı iller

Büyükelçilik tarafından paylaşılan uyarı notunda, sadece toplumsal olaylar değil, bölgedeki askeri hareketlilik de ön plana çıkarıldı. Ortadoğu'daki askeri trafiğin, Türkiye'ye yönelik ve Türkiye çıkışlı uluslararası uçuşlar dahil olmak üzere tüm seyahat planlarını doğrudan etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

ABD'nin "seyahat edilmemesi" talimatı verdiği bölge, Türkiye'nin güney ve doğu hattındaki kritik illeri kapsıyor. Büyükelçilik tarafından riskli ilan edilen ve personelin girişinin kısıtlandığı iller şunlar:

Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van.

Personelden şu kurallara uyması istendi:

İran, Irak ve Suriye sınırına komşu bölgeler dahil olmak üzere, Adana Konsolosluk bölgesine yapılacak seyahatlerden tamamen kaçınılması,

ABD veya İsrail ile ilişkilendirilen mekanlarda ve bölgelerde azami dikkat gösterilmesi,

Protesto ve gösteri alanlarından uzak durulması.