Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor Kulübü, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sanat Derneği ile Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 12. Görükle Balkan Panayırı, ilk gün yoğun bir katılımla başladı. Balkan göçmenlerinin sıkça yaşadığı Balkan Mahallesi'ndeki Görükle Göçmen Konutları Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen panayır, iki gün boyunca sürecek.



Müzikleri, lezzetleri ve renkli görüntüleriyle Balkanlar'ın neşesini ve kültürünü yaşatan panayıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bulgaristan Hak ve Özgürlük Hareketi İttifakı Genel Başkanı Doç. Dr. Cevdet Çakırov, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Gün içinde standlarda yaşanan renkli anlar akşam saatlerinde konserle devam etti. Konser öncesinde eşi Nuray Özdemir ile sahneye çıkarak açılış konuşması yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Balkanlar, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla hepimizin ortak değeri. Balkanlarla olan kültürel köprülerimizi güçlendirmek ve çeşitliliğimiz paylaşmak için panayırımızda bir aradayız. 12 yıldır düzenlediğimiz bu panayır, yalnızca bir eğlence değil, aynı zamanda bir dayanışma ve iş birliği ortamı oluşturma fırsatı. Birlikte daha güçlü, daha uyumlu bir toplum olmanın yolu buradan geçiyor" şeklinde konuştu.



Balkan göçmenlerinin hem Bursa'nın hem de Nilüfer'in iş ve sosyal hayatında önemli bir rol oynadığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Bulgaristan, Romanya, Kosova, Yunanistan ve Bosna-Hersek'te 8 kardeş kentimiz var. Böylece kültürel ve sosyal bağlarımızı güçlendiriyor ve ortak projeleri hayata geçiriyoruz. Bunun yanında Balkanların kültürel zenginliğini koruyarak yaşatmak için Balkan dernekleri ile birçok etkinlikte iş birliği yapıyoruz” diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, konuşmasını 27 Ekim'de Bulgaristan'daki seçimlerde, Türk kökenli parlamenterlere destek isteyerek tamamladı.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan da yaptığı konuşmada, Balkan Panayırı'nın Bursa için büyük önem taşıdığını belirtti. Emin Balkan, "Balkan göçmenleri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşehrisi olmaktan gurur duyuyoruz. Çalışkanlığı ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığı ile bilinen bir topluluğuz ve kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da selamlama konuşmasında, “Panayır demek şenlik demek, birlik demek, sevgi demek, gelenek demek” ifadelerini kullandı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir Balkan göçmeni olduğuna dikkat çekerek, "CHP demek Balkan demek. Bu panayır, ortak kültürümüzü yaşatmamız açısından büyük bir öneme sahip. Birlikte yol yürümeye ihtiyacımız var. Bu panayırda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu panayır sonsuza dek sürecek" ifadelerini kullandı.

Bursa'yı Bursa yapan tüm değerlerin içinde Balkanların izi olduğuna işaret eden CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, panayırların en güzelinin Nilüfer'de düzenlendiğini dile getirdi.

Bulgaristan Hak ve Özgürlük Hareketi Genel Başkanı Doç. Dr. Cevdet Çakırov, vatandaşlara panayırda iyi eğlenceler dileyerek, 27 Ekim seçimleri için destek çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından hep birlikte sahneye çıkan protokol üyeleri, vatandaşları selamlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Gün boyunca birçok aktivitenin düzenlendiği 12. Görükle Balkan Panayırı'nın ilk gününde, sahne gösterileri DJ performansıyla başladı. Ardından sahne alan Bursalı ses sanatçısı Elvan Demir, şarkılarıyla Balkan esintileri yaşattı. İlerleyen saatlerde sahne alan Anadolu Rock'ın efsane isimlerinden Haluk Levent, binlerce seyirciyi şarkılarıyla coşturdu. Levent, performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Panayır, bugün de birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek. Bulgar sanatçı Vanya'nın sahne alacağı etkinliğin ikinci gününde, ziyaretçiler hem eğlenecek hem de kültürel zenginlikleri keşfetme fırsatı bulacak.