Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Mustafakemalpaşa Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere, AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mutlu Turgut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gün boyunca farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler, ilçede renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik alanında kadın dernekleri ve kooperatifleri ürünlerini vatandaşlarla buluştururken, çocuklar için oyun alanları, animasyonlar ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi. Planetaryum Gökyüzü Çadırı da özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekti.

Akşam saatlerinde ise sahne etkinlikleriyle şenlik coşkusu devam etti. Bando konseriyle başlayan programda sihirbaz gösterisi ve Kahoot yarışması düzenlendi. Çocuk tiyatrosunun ardından geleneksel Türk gölge oyununun sevilen karakterleri Karagöz ve Hacivat sahne aldı. Renkli görüntülere sahne olan program, vatandaşların beğenisini topladı.

Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ilçe şenlikleri, 21 Ağustos Cuma günü Karacabey Kültürpark'ta vatandaşlarla buluşacak.