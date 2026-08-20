Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kütüphaneleri sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamın önemli buluşma noktalarına dönüştürmeye devam ediyor. Kitapların arasında farklı sanat dallarına yer açan büyükşehir, 'Kütüphanemde Tiyatro Arası' etkinlikleriyle yaz akşamlarına renk katıyor. Bu kapsamda üçüncü kez düzenlenen Büyükşehir Açık Hava Tiyatrosu, Alev Alatlı Kütüphanesi'nin bulunduğu İzmit Fuar Park'ta gerçekleştirildi.

'Mecnun Çevrim Dışı' izleyiciyle buluştu

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı gecede 'Mecnun Çevrim Dışı' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Klasik edebiyatın Mecnun ve Fuzûlî'sini günümüzün sosyal medya dünyasıyla aynı sahnede buluşturan oyun; aşk, işsizlik, gelecek kaygısı ve dijital çağda görünür olma isteğini mizahi dille ele aldı. Mecnun'un Leyla'ya ulaşmaya çalışırken kendi hayatını yeniden kurma serüveni, açık hava atmosferinde izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündüren anlar yaşattı.

Sahne bu kez izleyicilerin oldu

Tiyatro gösterisinin ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle etkinlik daha da renkli hale geldi. İzleyiciler arasından gönüllü katılımcılar sahneye davet edilerek oyun ve tiyatroya ilişkin soruları yanıtladı. Doğru cevap veren katılımcılara kitap hediye edilirken, sanat ve edebiyatın iç içe geçtiği gece samimi ve neşeli anlara sahne oldu.

Sıradaki durak Gebze Kütüphanesi

'Kütüphanemde Tiyatro Arası' etkinlikleri Alev Alatlı Kütüphanesi ile sınırlı kalmayacak. 'Mecnun Çevrim Dışı' oyunu bu kez Gebze'de tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Gebze Kütüphanesi'nde sahnelenecek. Her yaştan vatandaşın katılımına açık programla büyükşehir, kütüphanelerde sanat dolu yaz akşamlarını sürdürecek.