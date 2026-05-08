Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarış kapsamında 10 Mayıs Pazar günü saat 07.30’dan etkinlik bitimine kadar yarış güzergahında trafik akışı durdurulacak.

Bisiklet yarışının geçiş güzergahı olarak belirlenen Özlüce Bulvarı’nı takiben; Şeftali Caddesi, Turkuaz Caddesi, Ihlamur Caddesi, Ceviz Caddesi, Eski Doğanköy Yolu, Göçmen Caddesi, Doğanköy İç Yolu, Cumhuriyet Caddesi, Balat Sokak, Billur Sokak, Balat Atatürk Kent Ormanı önü Bey Sokak, Bayındır Sokak ile Balat Nilüfer Çayı üzerindeki köprü ve Jandarma sorumluluk bölgesine çıkan tüm cadde ve sokakların yarış süresince araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Yetkililer, yarışın gidiş ve dönüş güzergahında güvenlik önlemlerinin üst seviyede alınacağını belirtirken, sürücülerden mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Kaynak: İHA