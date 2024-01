Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sabah namazını Yenişehir İlçesi Çınarlı Cami’nde kılarak, ardından pazarcı esnafıyla bereket sofrasında buluştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz sene ilçeye kazandırılan kapalı pazar alanında tek tek tezgahları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, el birliğiyle güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleneksel ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’nı uzun bir aradan sonra Yenişehir İlçesi’nde tekrar başlattı. Güne Gündoğan Mahallesi’ndeki Çınarlı Cami’nde sabah namazıyla başlayan Başkan Alinur Aktaş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan kapalı pazar alanı bünyesindeki düğün salonunda düzenlenen geleneksel ‘Bereket Sofrası’ programında, pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Programa, Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, meclis üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

“Bu işi yürekten yapıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uzun bir ara verdikleri ‘Bereket Sofrası’ buluşmalarına Yenişehir’deki pazarcı esnafıyla bir araya gelerek tekrar başladıklarını söyledi. Tüm esnafa ‘hayırlı işler, bol kazançlar’ dileyen Başkan Aktaş, her meslekte zorluklar bulunduğunu ancak ekmeğini pazarcılıkla kazanan esnafın da ne kadar zor bir iş yaptığının farkında olduğunu belirtti. Pazar yeri yapmanın ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere konforlu pazar alanları kazandırdığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Tüm pazarcı esnafımıza kolaylıklar diliyorum. Rabbim bereketli kazançlar nasip etsin. Marketlerin çok geliştiği bir dönemde vatandaşlara market ayarında pazar yerleri sunarak tercih etmelerini arzuluyoruz. Yenişehir’e, Kestel’e, Gürsu’ya ve Yıldırım’a kazandırdığımız modern kapalı pazar alanlarının benzerlerini diğer tüm ilçelerimize de kazandıracağız. Yenişehir bir tarım şehri. Yenişehir biberinin tescil işlemlerini tamamlayarak, belgesini Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’a takdim ettik. Bu zenginliğin yerelde kalarak değerlenmesini istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak mahalle bakkallarıyla, mahalle kırtasiyeleriyle anlaşma yapıyoruz. Vatandaşa dağıttığımız alışveriş kartlarından Bursa’nın esnafı istifade ediyor. Ramazan ayından önce 50 bin adet 1.500 TL’lik erzak fişi dağıtılacak. Bu 75 milyon para demektir. Bu sene 30 bin evladımıza 1.000 TL’lik kırtasiye çeki verdik. Bu parayı Bursa’da bırakmış olduk. Aynı şekilde giyim çekleri dağıtıyoruz. Kart16 uygulamasıyla her ay para yüklediğimiz aileler, ihtiyaçlarını alabiliyor. Biz bu işi yürekten yapıyoruz” dedi.

“Çok güzel işlere imza atacağız”

Birçok sıkıntıya rağmen verdikleri birçok sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, yeni dönemde emeklilere, kadınlara, gençlere yönelik önemli projelerle şehir insanının karşısında olacaklarını belirtti. Bu çalışmalardan tüm ilçelerin istifade edeceğini söyleyen Başkan Aktaş, “7 Ocak itibariyle adaylığım açıklandı. Aldığımız emanetin sorumluluğu içerisindeyiz. Milletin iş ve aş derdinde olduğunun farkındayız. Yaptığımız çalışmalarla bizler de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu mekan bile bunun ifadesidir. Bursa’da dokunmadık yer bırakmadık. Yolundan kilit parkesine, altyapısından mahalle konaklarına kadar her konuda mahallelerimize ulaştık. Depremi, yangınları ve pandemiyi bahane ederek mazeretlerin arkasına sığınmadık. Bilgi birikimimiz, tecrübemiz, heyecanımız, şehre dair aşkımız aynı şekilde devam ediyor. El birliğiyle yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Bundan kazanan yine Yenişehir ve Bursa olacak. Samimiyetle çalışıyoruz. Vatan, bayrak, devlet ve millet noktasında gönlü olan herkesin bizim halkamızda yeri vardır. İnşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Allah’ın izniyle 2024’ün ikinci yarısından itibaren ekonomik anlamda güzel verilerin ortaya çıktığı güzel bir dönem bizi bekliyor. Daha hızlı koşacağımız, güzel işlere imza atacağımız bir döneme gireceğiz” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçeye birçok eseri kısa zamanda kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Yenişehir’in en büyük eksiği olan kapalı pazar alanını ilçeye kazandırarak hizmete açıldığı ve artık rahat bir ortamda insanların alışverişlerini yapabildiğini anlatan Aydın, önümüzdeki seçim sürecinde iyi çalışarak tekrar ipi göğüsleyip Bursa’ya ve Yenişehir’e hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından Başkan Aktaş ve beraberindekiler, pazar alanındaki tezgahları tek tek gezerek pazarcı esnafıyla sohbet etti. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla konuşan Başkan Aktaş, Yenişehir halkının talep ve görüşlerini de dikkatle dinleyerek not aldı.

Kaynak: BÜLTEN