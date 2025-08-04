Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bazı basın-yayın organlarında yer alan “sahte diploma”, “dijital belge sahteciliği” ve “yasa dışı e-imza” başlıklı haberlerde kurumla ilgili yer verilen ifadelerin asılsız olduğunu belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.İZMİR (İGFA) - Son günlerde bazı yerel ve ulusal basın-yayın organlarında yer alan “sahte diploma”, “dijital belge sahteciliği” ve “yasa dışı e-imza” başlıklı haberlerde Üniversitemiz ile ilgili asılsız ifadelere yer verildiği görülmektedir. Bu kapsamda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereği doğmuştur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dijital belge sahteciliği soruşturmasında, bazı şahısların kendilerini farklı üniversitelerle ilişkili göstermeye çalıştıkları ve DEÜ’ye aitmiş gibi sahte diplomalar düzenledikleri yönündeki iddialar basına yansıdı. Ancak yapılan incelemelerde, 4 Ağustos 2025 tarihine kadar adı geçen kişilerin DEÜ’nün öğrenci, mezun veya personel kayıtlarında yer almadığı açıkça tespit edildi.

DEÜ, kurumun adının somut dayanak olmaksızın bu tür haberlerde geçmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, kurum itibarını zedelemeye yönelik mesnetsiz iddialara karşı hukuki haklarını saklı tuttuğunu açıkladı.Bir kez daha vurgulamak isteriz ki: Soruşturma kapsamında adı geçen kişilerle Üniversitemizin hiçbir bağı bulunmamaktadır. Bu bireylerin hiçbiri DEÜ mensubu değildir.

BASINA ÇAĞRI: BİLGİ TEYİDİ ŞART

Üniversite, basın kuruluşlarını doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri paylaşma konusunda daha dikkatli ve sorumlu davranmaya davet etti. DEÜ ile ilgili herhangi bir konuda kamuoyunun yanıltılmaması adına resmî kurumlardan bilgi alınmasının önemine dikkat çekildi.