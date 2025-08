Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, Tekeşler Et Mezbahası’na teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, şunları söyledi: “Kulübümüze katkı sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz TOGG kampanyasına Tekeşler Et Mezbahası bin bilet alarak destek verdi. Bu anlamlı destek için kendilerine teşekkür ederiz. Kulübümüzden alınan biletler Tekeşler Et Mezbahası’ndan alışveriş yapan vatandaşlara hediye olarak dağıtılacak. İlçe halkımızı Tekeşler Et Mezbahası’ndan alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Böylelikle TOGG kazanma şansına da erişmiş olacaklar. Bu anlamlı davranışın esnaflarımıza da örnek olmasını diliyoruz.”

Tekeşler Et Mezbahası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tekeş ise “İnegölspor’umuza destek sağlamak adına ilk etapta bin bilet almayı planladık. İşletmemizden belli miktarda alışveriş yapan müşterilerimize TOGG biletlerini hediye edeceğiz. Böylelikle hem kulübümüze maddi gelir sağlamış olacağız hem de müşterilerimize TOGG kazanma fırsatı sunacağız. Bin bilet bittiğinde yeniden bin bilet almayı planlıyoruz. Firma olarak reklâm bütçemizi sıkıntılı süreçten geçen İnegölspor’umuza vermeyi planladık. Yaptığımız bu kampanyanın hem işletmemize hem de kulübümüze hayırlı bereketli olmasını diliyorum" dedi.