Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Millet Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana gelen bu üzücü olayda, Nazım Kahraman (38) isimli vatandaş, yolda yürürken karşılaştığı İ.D. (38) ile yaşadığı bir tartışma sonucunda bıçakla ağır yaralandı. Ne yazık ki, Nazım Kahraman'ın hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, bu korkunç olayın ardından güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve şüphelinin İ.D. olduğunu tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde İ.D'yi bir parkta gözaltına aldı.

Şüpheli İ.D, verdiği ifadesinde, Nazım Kahraman ile yolda karşılaşmış ve aralarında bir tartışma başladığını itiraf etti. İ.D, bu tartışmanın ardından Kahraman'ı bıçakladığını açıkladı. İ.D'nin şimdi Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.