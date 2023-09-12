Dinlenme halinde normal kalp atım hızı yetişkinlerde dakikada 60 ile 100 aralığındadır.

Genellikle, dinlenme halinde düşük olan kalp atım hızı, daha etkili kalp fonksiyonları ve daha iyi kardiyovasküler fitness anlamına gelir. Örneğin, iyi antrenmanlı bir atlet dinlenme anında kalp atım hızı dakika da 40 a yakındır.

Kalp atım hızınızı ölçmek için, basitçe nabzınızı kontrol edin. Boynunuz da nefes borunuzun yanına üç parmağınızı yerleştirin. Bileğinizde nabzınızı ölçmek için, önkol damarınızın üstünde tendon ve kemiğin arasına (bileğinizin başparmak tarafında yer almaktadır) iki parmağınızı koyun.

Nabzınızı hissettiğiniz zaman, atışları 15 saniye sayın. Bu sayıyı 4 ile çarparak dakikada ki nabız sayınızı hesaplayın.

Birçok faktörün kalp atım hızınızda etkileyebileceğini unutmayın, bunlar şunlardır:

- Aktivite seviyesi

-Fitness seviyesi

- Hava sıcaklığı

- Vücut pozisyonu (örneğin, ayakta durmak veya uzanmak gibi)

- Duygular

- Vücut ölçüleri

- İlaçlar

Geniş bir aralık normal olarak kabul edilmesine rağmen, anormal derecede yüksek veya düşük kalp atım hızları da bir problemin göstergesi olabilir. Kalp atım hızınız dakikada 100 ün üstündeyse (taşikardi) veya 60 ın altındaysa (bradikardi) ve bunun yanında özellikle bayılma baş dönmesi veya nefes darlığı gibi problemler varsa, doktorunuzla iletişime geçin.