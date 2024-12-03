Sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, bir hafta boyunca hız ihlalinden alkollü araç kullanmaya, emniyet kemeri takmamaktan kask kullanımına kadar çeşitli ihlallerde toplam 11816 araç/araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında:

• 1108 araç sürücüsüne hız ihlali,

• 216 sürücüye alkollü araç kullanma,

• 1.693 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmama,

• 219 motosiklet sürücüsüne kask kullanmama,

• 1116 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermeme,

• 186 kamyon sürücüsüne yasak saat uygulamasına uymama,

• 403 araç/araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanma veya kullandırma,

• 76 sürücüye drift, modifiye ve abartı egzoz kullanımı,

• 830 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanma,

• 2930 araç sürücüsüne yasak park,

• 697 araç/araç sürücüsüne trafik işaret levhaları ve yer işaretlerine uymama cezaları verildi.