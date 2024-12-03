Sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, bir hafta boyunca hız ihlalinden alkollü araç kullanmaya, emniyet kemeri takmamaktan kask kullanımına kadar çeşitli ihlallerde toplam 11816 araç/araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında:

    •    1108 araç sürücüsüne hız ihlali,
    •    216 sürücüye alkollü araç kullanma,
    •    1.693 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmama,
    •    219 motosiklet sürücüsüne kask kullanmama,
    •   1116 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermeme,
    •    186 kamyon sürücüsüne yasak saat uygulamasına uymama,
    •    403 araç/araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanma veya kullandırma,
    •    76 sürücüye drift, modifiye ve abartı egzoz kullanımı,
    •    830 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanma,
    •    2930 araç sürücüsüne yasak park,
    •    697 araç/araç sürücüsüne trafik işaret levhaları ve yer işaretlerine uymama cezaları verildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ