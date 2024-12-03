Sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, bir hafta boyunca hız ihlalinden alkollü araç kullanmaya, emniyet kemeri takmamaktan kask kullanımına kadar çeşitli ihlallerde toplam 11816 araç/araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı.
Denetimler kapsamında:
• 1108 araç sürücüsüne hız ihlali,
• 216 sürücüye alkollü araç kullanma,
• 1.693 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmama,
• 219 motosiklet sürücüsüne kask kullanmama,
• 1116 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermeme,
• 186 kamyon sürücüsüne yasak saat uygulamasına uymama,
• 403 araç/araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanma veya kullandırma,
• 76 sürücüye drift, modifiye ve abartı egzoz kullanımı,
• 830 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanma,
• 2930 araç sürücüsüne yasak park,
• 697 araç/araç sürücüsüne trafik işaret levhaları ve yer işaretlerine uymama cezaları verildi.