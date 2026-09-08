Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK’nın 301’inci maddesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

EVİNE GECE SAATLERİNDE OPERASYON

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, hakkında 25 suç kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan’ı Van’ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Gece saat 03.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonun ardından Tançalan, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

45 MİLYON LİRALIK TAKILAR İÇİN MALİ İNCELEME

Sosyal medyada yayılan görüntülerde yer alan ve düğünde takıldığı öne sürülen yüksek miktardaki altınlar da soruşturmanın bir başka ayağını oluşturdu. Takıların ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali inceleme başlatılırken, adli makamların MASAK’tan da inceleme talep ettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelinin Van Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmesi bekleniyor. Hem adli soruşturmanın hem de mali incelemenin sürdüğü belirtildi.

GELİN, TAKILARIN AĞIRLIĞI NEDENİYLE ZORLANMIŞTI

Çağla Öz’ün geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran düğünü de özellikle takı merasimiyle gündeme gelmişti. Gelinin üzerine takılan özel yapım altın kemerler, ağır takı setleri ve çok sayıdaki bilezik dikkat çekmişti.

Kollarına sığmayan bileziklerin bir zincire geçirilerek boynuna asıldığı görülürken, takılan altınların ağırlığı nedeniyle Çağla Öz’ün düğün sırasında hareket etmekte zorlandığı anlar kameralara yansımıştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan içerikleri arasına girmişti.