Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle bitkisel üretimden hayvancılığa, arıcılıktan su ürünlerine kadar birçok alanda destek tutarları yükseltildi. Bazı kalemlerde artış oranı yüzde 100’e ulaştı.

2026 üretim yılı için daha önce dekar başına 310 TL olarak belirlenen destek katsayısı 367 TL’ye çıkarıldı. 2027 yılı için ise katsayının 442 TL olarak uygulanması kararlaştırıldı. Yeni rakamlar, ürün bazında verilen temel ve planlı üretim desteklerine de yansıyacak.

Mercimek ve nohutta planlı üretim desteği dekar başına 884 TL’ye yükselirken, buğday, arpa ve dane mısırda temel ve planlı üretim desteğinin toplamı 954 TL oldu. Bu ürünlerde destek miktarı 2027 yılında 1.149 TL’ye çıkacak.

Ayçiçeği, kuru fasulye, soya ve kanolada 2026 yılı için dekar başına 1.101 TL destek verilecek. Söz konusu rakam 2027’de 1.326 TL olacak. Pamuk üreticisine sağlanan destek ise 2026 yılı için 1.652 TL’ye, 2027 yılı için 1.989 TL’ye yükseltildi.

Hayvancılık desteklerinde de önemli artışlar yapıldı. Buzağı başına verilen temel destek 1.400 TL’den 2 bin TL’ye, malak desteği 2 bin 800 TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Kuzu ve oğlak başına ödeme ise 300 TL’den 430 TL’ye yükseltildi.

Sürü yöneticisi desteği de artırılarak 81 bin TL’den 116 bin 100 TL’ye çıkarıldı. Arıcılıkta ise üretici örgütüne üye olanlara kovan başına 250 TL, üye olmayanlara 200 TL destek ödenecek. Böylece örgüt üyesi olmayan arıcıların aldığı destek iki katına yükselmiş oldu.

Yeni düzenlemeyle yavru kayıpları da destek kapsamına alındı. Şartları karşılayan sığır ve mandalarda yavru kaybı başına 20 bin TL, koyun ve keçilerde ise 4 bin TL ödeme yapılacak.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde destek artışlarının yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişeceği belirtilirken, hayvan gen kaynaklarının korunmasına yönelik desteklerde de yüzde 60 artış gerçekleştirildi.

Yeni destek tutarlarından yararlanacak üreticilerin alacağı toplam ödeme, üretim alanı, yetiştirilen ürün, hayvan sayısı ve ilave destek şartlarına göre farklılık gösterecek.