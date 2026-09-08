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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma, UMKE ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 14 kişi yaralandı.

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